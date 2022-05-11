В России могут ввести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в страну западных компаний

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В России предложили установить специальный рабочий режим для вернувшихся на российский рынок западных компаний для мониторинга цен на их продукцию. С этой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.

По его словам, многие западные бренды и торговые сети на время прекратили коммерческую деятельность в России. При этом на самом деле компании по-настоящему не хотят уходить с этого рынка.

Депутат считает, что после возвращения и возобновления их работы в стране многие могут начать необоснованно завышать цены на свою продукцию.

Милонов заявил, что необходимо рассмотреть возможность установления специального рабочего режима для таких организаций на срок до полугода для мониторинга роста розничной стоимости товаров, сообщает СОВА.