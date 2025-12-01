в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

177
в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

Малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за множественного оттока населения - новые жители не приезжают. Об этом сообщается в докладе ВЦИОМ, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается. Эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной - например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе", - говорится в исследовании. В нем отмечается, что заработок - важный, но не главный фактор, по которому люди уезжают из малых городов. Большую роль играют в том числе "недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего", указывается в докладе.

Исследователи утверждают, что молодежь чувствует ограниченность перспектив в малом городе. При этом 38% россиян рассматривают возможности для переезда в другой населенный пункт при условии предложения о более выгодном заработке. Также жители малых городов более пессимистичны. Так, в городах-миллионниках среди людей возраста 18-24 года 53% смотрят в будущее позитивно, тогда как в малых городах отмечается всего 33%.

Кроме того, аналитика урбанизации городов РФ говорит о том, что с 1950 по 2030 годы, население за пределами городов уменьшится на 36%, а население в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%. "Надежды россиян на лучшее будущее своего города обращены, прежде всего, к государственным институтам. Подавляющее большинство опрошенных связывают комфорт проживания в своем населенном пункте с работой органов власти - местных (52%), региональных (37%) или федеральных (31%)", - следует из доклада.

При этом, развитие туризма, по данным аналитиков, играет важную роль в приумножении численности населения: туристический город выглядит и живет как место, в котором хочется остаться. Так, более 50% россиян хотят побывать с экскурсией на каком либо промышленном предприятии. Основные вызовы для небольших городов - позиционирование таких туристических предложений. Экскурсии и активности на заводе следует правильно "упаковать", а также проинформировать широкую аудиторию за пределами города.

Доклад подготовлен на основе 10 экспертных интервью с представителями администрации Ржевского муниципального округа и местного экспертного сообщества, четырех фокус-групповых дискуссий с жителями в возрасте от 18 до 55+ лет. Были рассмотрены ключевые экономические, социальные, градостроительные и иные особенности города и прилегающей местности. Эксперты "ВЦИОМ-Консалтинг" проанализировали текущую проблематику развития города, выявили системообразующие факторы, которые ведут к формированию негативных трендов, и предложили направления приложений усилий, которые могут стать основой стратегии развития города.

Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
136
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
223
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1244
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1244
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1909
