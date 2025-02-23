В России импортозаместили программу для пациентов с аппаратом Илизарова

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Снимки, КТ, МРТ пациентов с аппаратом Илизарова врачи просматривают с помощью российской программы. Об этом в программе "Сделано в России" рассказал директор ФБГУ "НМИЦ ТО им. Академика Г.А. Илизарова" Минздрава России Александр Бурцев, пишет Смотрим.

В центре проводят до 18 тысяч операций в год.

"С пермским заводом мы работаем по углероду, чтобы была возможность выполнения МРТ-исследования пациентам, находящимся в аппарате Илизарова. Еще совместно со Сбером мы сделали систему поддержки принятия врачебных решений для диагностики артрозов коленного сустава", – сказал специалист.

Директор центра Илизарова также добавил, что не менее важно обновление оборудования.

"У нас есть проектно-сметная документация, и сейчас мы будем обращаться к нашему учредителю, Министерству здравоохранения, для того, чтобы выделились средства как раз для поэтапного ремонта операционных и реанимационного отделения", – отметил он.

Конструкцию аппарата постоянно совершенствуют. Например, чтобы лечить пациентов с диабетической стопой, которая склонна к отеку.

"Мы добились увеличения сроков фиксации в аппарате и, соответственно, достижения положительных результатов – до 75%, и сроков фиксации до 6-7 месяцев без каких-либо осложнений, с которыми мы сталкивались при предыдущих конструкциях аппарата", – рассказал ортопед центра Анатолий Судницын.

Ранее в инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ впервые кролику пересадили эквивалент кровеносного сосуда, выращенный в биофабрикаторе. Уникальные кадры показали в программе "Горизонты атома" на телеканале "Россия 24".