В России хотят ввести наказание за нарушение антитеррористической защищенности объектов

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, правительство и Верховный суд законопроект уже поддержали. Теперь его планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

«Если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от ₽1 млн) — наказание составит до 3 лет лишения свободы», — пояснил Хинштейн.

Он добавил, что то же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться пятью годами лишения свободы. Смерть двух и более лиц повлечет до 7 лет лишения свободы, пишет Газета.