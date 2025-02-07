В России допустили сокращение рабочей недели до 36 часов

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В России уже в ближайшие годы для некоторых категорий работников может быть введена 36-часовая рабочая неделя. Об этом в интервью NEWS.ru заявила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Парламентарий считает, что такой шаг может быть оправдан. Она отметила, что инициатива предполагает проведение предварительных экспериментов на добровольной основе.

По словам Бессараб, практика сокращения рабочего времени уже частично реализуется в крупнейших мегаполисах России. "Во многих агломерациях работодатели стараются отпускать работников, особенно по пятницам, раньше. ... Люди сами стараются выполнить свои задачи в течение недели, чтобы завершить работу пораньше в последний рабочий день", — пояснила депутат. Она отметила, что система 36-часовой рабочей недели может стать естественным продолжением этого подхода, особенно для офисных сотрудников.

Депутат уточнила, что продвижение соответствующего законопроекта будет возможно только после завершения специальной военной операции на Украине. Бессараб подчеркнула, что новые правила будут тестироваться на добровольной основе, пишет Смотрим.

По ее словам, подобный формат работы уже используется в ряде европейских стран. "У многих из них введена 36-часовая рабочая неделя на добровольной основе. Это хорошая практика, в основном применяемая для офисных работников. Скорее всего, мы можем увидеть такое решение уже в ближайшее время", — добавила она.