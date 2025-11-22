В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег

136

Запись о праве собственности в Росреестре при признании сделки по покупке жилья недействительной следует гасить лишь после фактического возврата продавцом полученных им денег.

Такую точку зрения высказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Брутовецкий. В беседе с kp.ru он отметил, что в судебной практике нередки случаи, когда квартиры возвращают продавцам, а вопрос с возвратом денег затягивается.

«Справедливым было бы решение, что запись о праве (собственности. — RT) гасится, только когда деньги передаются обратно», — сказал Брутовецкий.