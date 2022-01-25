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В Роскомнадзоре планируют разработать технологию блокировки звонков с подменных номеров. Подведомственный надзорному ведомству Главный радиочастотный центр заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров в сетях операторов связи невозможной, пишет "Коммерсантъ".

Работы проводятся под шифром "Идентификация". Контракт стоимостью 8 млн 200 тысяч рублей заключен 29 декабря 2021 года, говорится в сообщении. Подменные номера используют мошенники.

По данным МВД, с помощью этой уловки за 11 месяцев прошедшего года у россиян было украдено около 45 млрд рублей.