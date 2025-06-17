В РФ увеличился спрос на бюджетные украшения

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С января по май 2025 года продажи украшений ценой до 1,5 тыс. рублей выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования аналитического центра SOKOLOV. С данными ознакомились «Известия» 17 июня.

Наибольший рост числа покупок зафиксирован в Калининграде — в 4,6 раза. Также значительное увеличение спроса отмечено в Воронеже (в 2,3 раза) и Челябинске (в 2,2 раза).

В денежном выражении динамика оказалась еще заметнее: общий рост составил 24%, причем пик продаж пришелся на апрель. Лидером снова стал Калининград, где объемы выросли почти в 4,7 раза. За ним следуют Воронеж и Уфа (в 2,3 раза), а также Челябинск (в 2,2 раза).

Средний чек на украшения до 1,5 тыс. рублей также увеличился. Наибольший рост зафиксирован в Омске и Казани (+13%), а в Краснодаре — на 10%. Самые высокие средние чеки в этом сегменте — в Москве (987 рублей), Санкт-Петербурге (980 рублей) и Сочи (974 рубля). Меньше всего тратят в Тюмени (899 рублей), Уфе (886 рублей) и Перми (881 рубль).

Аналитики отмечают, что россияне чаще всего покупали недорогие цепи, кольца и серьги. Среди материалов лидирует серебро, включая позолоченное и родированное. Популярными вставками стали фианиты, природные бриллианты, эмаль и жемчуг.

«Несмотря на рост цен на золото, рынок остается устойчивым: общий потребительский интерес к украшениям не снижается, а оборот продолжает расти. Мы наблюдаем смещение спроса в сторону более доступных сегментов — это изделия из серебра, включая позолоченные варианты, а также украшения меньшего веса и лаконичного дизайна», — подытожила директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина.