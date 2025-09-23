Я нашел ошибку
В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги
В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги
Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
В Самаре болельщик выбежал на футбольное поле во время матча с «Краснодаром»
Представлен электромобиль Молния, который на 70% состоит из российских запчастей
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут.
В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора
Причина пожара – непотушенный костер.
Сегодня ликвидировали пожар в Кинельском лесничестве
Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.
4 октября 11 пригородных поездов изменят время движения
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.
В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги

23 сентября 2025 23:23

23 сентября 2025 23:23
117
В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги

Правительство РФ приняло постановление, по которому в стране начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги, а также некоторых других санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент пройдет с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Целями эксперимента названы, в частности определение сведений о товарах, которые позволят идентифицировать каждую его единицу, тестирование возможностей использования средств идентификации на товарах.

Помимо туалетной бумаги, маркировке подлежат зубные нити, вата, маникюрные и педикюрные принадлежности, зубные щетки, расчески, гребни и щетки для волос, женские гигиенические прокладки и тампоны, пеленки и подгузники, пишет

