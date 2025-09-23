В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги

117

Правительство РФ приняло постановление, по которому в стране начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги, а также некоторых других санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент пройдет с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Целями эксперимента названы, в частности определение сведений о товарах, которые позволят идентифицировать каждую его единицу, тестирование возможностей использования средств идентификации на товарах.

Помимо туалетной бумаги, маркировке подлежат зубные нити, вата, маникюрные и педикюрные принадлежности, зубные щетки, расчески, гребни и щетки для волос, женские гигиенические прокладки и тампоны, пеленки и подгузники, пишет