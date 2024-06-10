В РФ разрешат снимать с учета угнанный автомобиль на основании заявления

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В России автовладельцы смогут на основании заявления снять свою машину с государственной регистрации, если ее угнали. Также предлагается разрешить при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в Госавтоинспекции, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Об этом говорится в поправках к II чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, сообщает ТАСС 10 июня.

Профильный думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал поправку. В I чтении законопроект был принят в ноябре 2023 года.

Поправки предполагают, что учет автомобиля прекращается по заявлению автовладельца в отношении находящегося в розыске похищенной или угнанной машины. При этом в I чтении речь шла только о похищенном автомобиле.

Согласно УК РФ, угон — это неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Кража — это тайное хищение чужого имущества, причем хищение предполагает наличие у преступника корыстной цели, отмечается в заметке, пишут "Известия".