В РФ разработали систему для обнаружения БПЛА

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Компания 3mx разработала систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способную создавать защитный купол площадью до нескольких тысяч километров. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказал директор по развитию компании Сергей Шандобыло.

Он сообщил, что система включает устройства трех типов – стационарные, автомобильные и переносные. Все они подключаются к единому центру обработки данных, что позволяет создать единую сеть обнаружения, пишет Смотрим.

Подключить к сети можно неограниченное количество систем, что позволяет создать защитный купол площадью от одного до нескольких тысяч квадратных километров.