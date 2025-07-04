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В РФ разработали систему для обнаружения БПЛА

4 июля 2025 11:38
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В РФ разработали систему для обнаружения БПЛА

Компания 3mx разработала систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способную создавать защитный купол площадью до нескольких тысяч километров. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказал директор по развитию компании Сергей Шандобыло.

Он сообщил, что система включает устройства трех типов – стационарные, автомобильные и переносные. Все они подключаются к единому центру обработки данных, что позволяет создать единую сеть обнаружения, пишет Смотрим.

Подключить к сети можно неограниченное количество систем, что позволяет создать защитный купол площадью от одного до нескольких тысяч квадратных километров.

"В случае детекции беспилотников всплывает окно тревоги, которое показывает, какой беспилотник обнаружен, на какой частоте, какая мощность сигнала. Можно установить устройства за пределами предприятия, тем самым мы получаем информацию о приближении беспилотника заблаговременно, что позволяет вовремя увести людей в укрытие, активировать средства противодействия и, собственно, правильно реагировать на угрозу", – пояснил Шандобыло.

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