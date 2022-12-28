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В РФ предложили разрешить перенос номера мобильного телефона между регионами

28 декабря 2022 10:07
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В РФ предложили разрешить перенос номера мобильного телефона между регионами

В Научно-исследовательском институте радио (НИИР) предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами, создав для этого пилотную зону с заинтересованными операторами связи. Об этом сообщил представитель «Тинькофф Мобайл» в среду, 28 декабря.

Он также рассказал, что НИИР уже провел предварительные испытания с «Тинькофф Мобайлом» и «СИМ Телекомом», которые показали возможность реализации межрегионального переноса номера.

«Мы считаем эту инициативу положительной, она поможет облегчить абонентам переход к другому оператору», — сказал он РБК.

Речь идет о принципе MNP (mobile number portability), предусматривающем возможность перехода абонента от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера телефона. Он начал действовать в РФ с конца 2013 года и в настоящее время позволяет переносить номер между операторами, но только работающими в одном и том же регионе.

Целью эксперимента является обеспечить возможность переноса в первую очередь мобильных номеров в пределах всей территории России. В будущем этот принцип может быть распространен и на городские номера.

В Минэкономразвития РФ подтвердили, что получили заявку НИИР на проведение данного эксперимента. Ведомство отправило авторам инициативы комментарии и готово рассмотреть заявку повторно при доработке, сообщили журналистам, пишут "Известия".

Фото: pxhere.com

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