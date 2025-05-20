В работе сайтов ФНС, «Госключ» и системы «Честный знак» произошел сбой

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Поступают жалобы от пользователей по работе сайтов Федеральной налоговой службы (ФНС), сервиса «Госключ», а также системы «Честный знак». Об этом говорится в Telegram-канале Downdetector.

«Пользователи сообщают о сбое в работе сайтов ФНС, «Госключ» и системы «Честный знак», — говорится в публикации.

Позднее в ЦРПТ (Оператор государственной системы маркировки «Честный знак») сообщили «Известиям», что система маркировки работает стабильно, сбоев не зафиксировано.

«Все участники оборота товаров могут проверить статус системы в режиме реального времени через онлайн-мониторинг. Актуальная информация о работе системы публикуется в открытом доступе на сайте Честныйзнак.рф в разделе «Пульс маркировки». Там можно самостоятельно отслеживать все показатели и убедиться в ее исправности», — говорится в сообщении.