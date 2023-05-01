В Португалии четыре человека погибли в ходе конфликта из-за почтовых голубей

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В Португалии четыре человека пали жертвами давнего конфликта из-за почтовых голубей и земли под обустройство новых голубятен, сообщает CNN Portugal.

Описанные события произошли утром 30 апреля в Сетубале. Вооруженный дробовиком мужчина примерно 40 лет от роду ворвался в голубятню давних соперников и открыл огонь на поражение. Когда на место прибыли стражи порядка, он свел счеты с жизнью.

Свидетели утверждают, что убитые давно не ладили с владельцем оружия: мужчины занимались разведением почтовых голубей и то и дело ругались из-за захвата новых чердаков и земли на расположенном рядом поле. В итоге многолетняя свара завершилась стрельбой и убийством всех ее участников, пишет Смотрим.