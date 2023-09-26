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В «Почте России» растет финансовая дыра

26 сентября 2023 13:40
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в «Почте России» растет финансовая дыра

После того как власти заявили о финансовой дыре в «Почте России», которая угрожает похоронить государственную компанию, в кабмине начали активнее обсуждать возможные пути покрытия убытков оператора.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. По ее словам, денежное состояние почтового оператора «очень печальное», однако никто не торопится его исправлять. Для компании необходимо срочно разработать «правильную финансовую модель существования», иначе эта дыра превратится в огромную яму, «куда все провалится», пишет Лента.

"Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других", - Валентина Матвиенко

Министр экономического развития Максим Решетников выразил «большую озабоченность» финансовым состоянием компании и заявил, что в правительстве уже рассматривают варианты для исправления положения. По его словам, одним из них станет платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий, а вторым — сбор с интернет-магазинов, при этом кабмин склоняется в пользу второй опции.

Глава «Почты России» признал, что ситуация с финансовым положением компании остается напряженной. Несмотря на то, что за последние полгода оператору удалось сократить убыток от операционной деятельности втрое и открыть многие временно прекращавшие работу отделения, некоторые офисы почты, которые расположены в сельских и удаленных населенных пунктах и «несут исключительно социальную миссию», все еще тянут компанию на дно.

В 2022 году «Почта России» стала убыточной впервые за девять лет. Выручка компании снизилась на четыре процента, до 208,4 миллиарда рублей. Из них три четверти принесла непосредственно почтовая деятельность — 152,8 миллиарда рублей.

Операционные расходы компании, наоборот, выросли 16 миллиардов рублей: представители «Почты» объяснили это подорожанием логистики и обслуживания техники, а также ростом иных трат, связанных с приостановкой работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений, снизивших поток международных почтовых отправлений. Кроме того, увеличились расходы на сотрудников: по словам нового главы госкомпании, 14 миллиардов рублей направили на повышение зарплат и «перенастройку работы с учетом новых экономических и геополитических реалий».

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