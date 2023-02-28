В Петербурге отменили план «Ковер», авиаперелеты возобновят

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В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», авиаперелеты возобновят в ближайшее время, пишет телеграм-канал "112".

Этот план применяется в случае незаконного пересечения границы или появления в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Ранее стало известно, что неопознанный объект обнаружили в небе над Петербургом. Были подняты истребители, аэропорт "Пулково" временно закрылся.

По данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты из-за инцидента не приближались к городу в радиусе 200 км, пишет МК.