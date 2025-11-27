В Пермском крае с 1 марта 2026 года вводится запрет на розничную продажу вейпов

В Пермском крае с 1 марта 2026 года будет запрещена розничная продажа вейпов. Инициативу губернатора региона Дмитрия Махонина поддержали депутаты в двух чтениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вводится запрет на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — говорится в пресс-релизе.

Это касается продажи электронных приборов для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, включая электронные системы доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей.

В случае нарушений предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, напоминает URA.RU.