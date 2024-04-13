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В ночь с пятницы на субботу в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", вместе с тем уровень воды в реке Урал в последние часы перестал расти, сообщил руководитель диспетчерского центра города Александр Сиса.

На утро 13 апреля паводковая ситуация выглядит следующим образом. На 8 утра местного времени (6.00 мск) подтоплено 7615 приусадебных участков и 3540 домовладений.

Подтопленные домовладения уже покинули 1393 человека, пишет РГ.

"Перелив воды на сегодняшний день наблюдается на улицах Донгузской и Уральской. На ул. Потехина и Уральской вода приблизилась к многоквартирным домам. Произошло подтопление ЖК "Гранд парк", частично подтоплен пос. Солнечный. Большинство жителей СНТ, находящихся в пойме Урала, и других подтопленных территориях эвакуированы. В эвакуации оставшейся части населения задействованы все оперативные службы", - рассказал Александр Сиса.

Кроме того, администрация областного центра сообщает, что на утро субботы уровень воды в реке Урал составляет 1171 см. За сутки он увеличился на 42 сантиметра и в последние часы остается без изменений.