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В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться из-за паводка

9 апреля 2024 12:07
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В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться из-за паводка

В Оренбурге прозвучала сирена, уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке и составляет 897 см, сообщила мэрия.

«Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — потребовали власти, пишет РБК.

В Оренбурге уровень воды поднялся за ночь на 25 см, до достижения опасной отметки остается 33 см. Власти ожидают, что в ближайшие сутки уровень воды в реках Урал и Сакмара вырастет на 5−40 см, из-за чего будут подтоплены несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный, Нежинка и другие.

«Ситуация с паводком в Оренбурге продолжает ухудшаться. Вода в Урале и Сакмаре прибывает и захватывает все больше территорий, расположенных в потенциальных зонах подтопления», — признали в мэрии. В ближайшие дни город столкнется с беспрецедентным наводнением, предупредили власти города.

Уровень воды в Орске, частично затопленном из-за паводка реки Урал, снизился на 35 см. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. Сейчас вода достигает отметки 928 см. Опасным считается уровень воды 700 см.

К утру 9 апреля в области подтоплены 10,3 тыс. жилых домов и 12,8 тыс. приусадебных участков, стихия затронула 27 муниципалитетов и 73 населенных пункта. Эвакуировано 6,4 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. детей.

Орск — среди наиболее пострадавших: там подтопило почти 7 тыс. домов с приусадебными участками, эвакуировано 2,4 тыс. человек, средни них около 800 детей.

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