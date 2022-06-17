В нацпарке впервые засняли, как олени ныряют за едой

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Необычное видео с ныряющими в озеро пятнистыми оленями удалось получить сотрудникам национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Они уверяют, что подобный способ добывания пищи оленями не был описан мировой наукой ни разу. Соответствующие кадры были представлены в Telegram-канале парка.

«Рекордсменом среди копытных «дайверов» стал олень, продержавшийся под водой 18 секунд. В целом для самцов зарегистрировано 11 случаев погружения, для самок — 17. Время, которое животные находились под водой, варьировалось от двух секунд до 18, в среднем 8,7 секунды. Самцы в среднем находились под водой 7,2 секунды, самки — 9,5 секунды», — рассказали специалисты.

Видео с оленями-ныряльщиками удалось сделать с помощью установленной у озера фотоловушки. Олени практически полностью погружаются под воду на длительное время, чтобы достать со дна водоема гидрофиты — водные растения, богатые полезными веществами и минералами, пишут "Известия".

Фото: telegram/«Земля леопарда» - дирекция заповедников