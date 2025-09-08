Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
В МВД назвали регионы с самой высокой смертностью в ДТП в 2024 году

8 сентября 2025 11:36
139
В МВД назвали регионы с самой высокой смертностью в ДТП в 2024 году

В Краснодарском крае, Московской и Ростовской областях зафиксировано наибольшее число погибших в ДТП в 2024 году. Об этом 8 сентября сообщило МВД России.

В Краснодарском крае зафиксировано 789 смертельных ДТП, в Москве и Московской области — 649 и 346 погибших соответственно, а в Ростовской области — 500 человек, цитирует агентство «РИА Новости» информацию ведомства.

Кроме того, в прошлом году в Центральном федеральном округе зафиксировано более 3,3 тыс. погибших в ДТП, в Приволжье — 2,9 тыс., на Урале — более 1,1 тыс. погибших и около 1 тыс. человек в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах, пишут "Известия". 

Теги: ДТП

Новости по теме
11-летний ребенок пострадал в ДТП в Тольятти
08 сентября 2025, 12:19
7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. Происшествия
91
В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму
07 сентября 2025, 13:48
Машина оказалась в зоне проведения коммунальных работ. Происшествия
512
23-летний водитель в Тольятти сбил пешехода
06 сентября 2025, 11:15
Он шел на запрещающий (красный) сигнал светофора.  Общество
612
В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
28
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
36
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
101
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
100
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
138
