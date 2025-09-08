В МВД назвали регионы с самой высокой смертностью в ДТП в 2024 году

139

В Краснодарском крае, Московской и Ростовской областях зафиксировано наибольшее число погибших в ДТП в 2024 году. Об этом 8 сентября сообщило МВД России.

В Краснодарском крае зафиксировано 789 смертельных ДТП, в Москве и Московской области — 649 и 346 погибших соответственно, а в Ростовской области — 500 человек, цитирует агентство «РИА Новости» информацию ведомства.

Кроме того, в прошлом году в Центральном федеральном округе зафиксировано более 3,3 тыс. погибших в ДТП, в Приволжье — 2,9 тыс., на Урале — более 1,1 тыс. погибших и около 1 тыс. человек в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах, пишут "Известия".