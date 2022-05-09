В Москве отменили воздушную часть парада Победы

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Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными. В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров.

Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.

Фото: Дильдина Светлана