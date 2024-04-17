В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше

146

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что листья на деревьях в Москве распустились на 10 дней раньше нормы.

В беседе с ТАСС в среду, 17 апреля, метеоролог отметил, что связано это с теплой погодой в первой половине апреля. По его словам, первая половина апреля была на 5,5 градуса теплее нормы, такая погода более характерна для конца апреля – начала мая.

По словам Вильфанда, за март в Москве выпало 25-30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 45%. Уже выпало две трети от месячной нормы осадков, в течение этой недели выпадет еще 10 мм, пишут "Известия".

На прошлой неделе в Москве установилось июньское тепло. Температура воздуха достигала +23 градусов, отмечает НСН.