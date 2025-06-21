В Минцифры поддержали создание индекса цифровой безопасности детства

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддержало индекс цифровой безопасности детства — первого в России инструмента комплексной оценки защищенности детей в цифровой среде. Проект был представлен на IT-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Альянсом по защите детей в цифровой среде, пишут "Известия".

Современные дети с раннего возраста погружены в цифровую реальность, где возможности идут рука об руку с рисками. Индекс призван системно измерять уровень цифровой безопасности, поможет определить, насколько ребенок умеет распознавать онлайн-угрозы, владеет основами цифровой гигиены и получает поддержку от взрослых и институтов.

В ближайшее время начнется апробация инструмента в ряде регионов страны с участием школьников, родителей и педагогов. Это позволит не только протестировать методику, но и собрать объективные данные о текущем уровне цифровой защищенности детей в России.

«К сожалению, цифровой диктант показал, что самая низкая цифровая грамотность — у молодежи. Наши дети слишком доверяют цифровым технологиям, включая искусственный интеллект, чем пользуются мошенники. Это становится нашей общей проблемой, над которой нужно думать всем вместе, а не только отдельным организациям», — прокомментировала начальник управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова подчеркнула, что индекс должен стать ключевым ориентиром при выстраивании системной защиты детей в онлайне.

«Важно не просто осознавать риски, а уметь их измерять. Без такого инструмента мы остаемся в режиме реагирования, а не профилактики. Индекс — это шаг к формированию среды, где каждый ребенок становится не только объектом, но и субъектом собственной цифровой безопасности», — указала она.

Создание индекса поддерживает стратегическую цель формирования среды, где каждый ребенок становится не только объектом защиты, но и активным субъектом собственной цифровой безопасности. Ожидается, что этот инструмент станет основой для выстраивания межведомственного и межсекторного взаимодействия.

Формирование безопасной цифровой среды — это не только технологическая, но и гуманитарная задача. Реализация индекса требует устойчивого межведомственного взаимодействия, вовлеченности всех участников процесса — от учителей и родителей до госструктур и бизнеса. Именно такой подход позволяет выстроить защиту, способную опережать угрозы и укреплять цифровую устойчивость следующего поколения.