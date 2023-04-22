В крупных городах России могут появится микроквартиры площадью менее 6–7 кв. м.

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Такой прогноз «Известиям» озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Тренд на появление микроквартир актуален для мегаполисов во всем мире, когда всё больше функциональных пространств появляется в местах общего пользования и выносится за пределы квартиры. Фактически часть такой концепции реализуется в коливингах и апартаментах», — рассказал Зайцев.

По словам эксперта, современные покупатели квартир на фоне роста стоимости квадратного метра стали более рационально относиться к зонированию пространства и «лишним» площадям.

«Сейчас покупатели готовы экономить за счет приобретения более дешевых квадратных метров в кладовке для хранения сезонных вещей, сокращая тем самым требования к площади самой квартиры», — рассказал отметил он.

По мнению Зайцева, тренд на создание в домах мест общего пользования в ближайшем будущем будет только усиливаться.

«Уже сейчас есть дома с общественными постирочными, коворкингами для работы и деловых встреч, лобби для общения с друзьями; если такой формат станет популярным среди нового поколения, то тренд на создание такого жилья для одиноких людей будет только нарастать», — подытожил эксперт.