В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

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Государственно-правовое управление президента (ГПУ) не поддержало законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс, касающиеся в том числе норм по сверхурочной работе, сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

"Государственно-правовое управление президента (ГПУ) вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне дефицита кадров", - сообщает издание.

Сообщается, что среди ключевых положений законопроекта — увеличение лимитов по сверхурочному труду в два раза (до четырех часов в день и 240 часов в год), введение нормы по оплате всех сверхурочных часов сверх планки в 120 часов в двойном размере, сокращение срока уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя до одного месяца.