В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

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В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.

"Сейсмособытие в Иркутске интенсивностью примерно 4,5 балла произошло в 20.25. Эпицентр в районе Байкала устанавливается. Магнитуду устанавливаем", - сообщила собеседник агентства.

Глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии.

"Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", - написал Кобзев.

Фото: pexels