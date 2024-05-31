В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

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В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, проект доступен в думской базе данных.

Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - следует из текста законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов, сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов, пишет РИА Новости.