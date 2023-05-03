В Госдуму внесены поправки в закон о военном положении на тему выборов

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В Госдуму внесены поправки, предполагающие корректировку Федерального конституционного закона о военном положении. Об этом заявил один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, речь о проведении выборов в новых регионах.

По словам инициатора, поправки подготовлены в целях проведения выборов в регионах, где введен режим военного положения - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ведь закон о военном положении гласит, что на территории, где действует такой режим, референдумы и выборы не проводят.

Однако осенью 2023 года должны пройти выборы (эта норма уже содержится в законах о принятии новых регионов в состав России). "Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять", - отметил Павел Крашенинников.

Он уточнил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы в законодательные органы должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года, пишет РГ.