В Госдуме заявили о желании США получить управляемого президента РФ

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Власти США хотят видеть на посту президента России лояльного им и управляемого человека. Об этом 26 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«[Президент США Джо] Байден не исключил введения санкций в отношении нашего президента Владимира Путина. Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, США не устраивает, что при президенте Путине Россия стала сильной и самостоятельной. По мнению Володина, против действующего российского лидера хотят ввести санкции за то, что он не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе, сделал РФ экономически независимой и суверенной, а также проводит политику в интересах ее граждан. Председатель Госдумы отметил, что нынешний президент укрепил обороноспособность и заставил считаться с Россией.

Володин подчеркнул, что в понимании россиян санкции хотят ввести не против Путина, а против выбора народа РФ.

«Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — подытожил он.

Накануне Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении Путина в случае вторжения России на Украину. Он отметил, что российское вторжение будет иметь «огромные последствия».

24 января до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, а такая ситуация не может не беспокоить Россию. О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщают "Известия".