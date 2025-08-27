В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября

87

Закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам начнет действовать в РФ с 1 сентября. С этого момента граждане все еще смогут покупать карты близким родственникам, но отдавать их коллегам и друзьям будет запрещено, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Закон не направлен на то, чтобы ограничить бытовые ситуации. Родители по-прежнему могут купить сим-карту для своего ребенка, взрослые дети - для пожилых родителей и так далее. А вот купить sim-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу - уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки", - отметил депутат.

Вместе с тем он подчеркнул, что за кратковременную передачу телефона с sim-картой не нужно будет платить штраф - после вступления нововведений в силу россияне все еще смогут давать друзьям позвонить или на время подключиться к интернету. "В законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не считается нарушением", - объяснил парламентарий. Он также напомнил, что к правонарушениям не будет относиться передача симок или телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.

"Все эти нововведения направлены на защиту граждан, а не на создание дополнительных барьеров. Когда мошенники теряют возможность анонимно пользоваться десятками sim-карт, уровень безопасности в цифровой среде ощутимо повышается. Это логичное продолжение комплекса мер по защите россиян", - добавил Немкин. Он указал, что значительная часть афер строится "именно на использовании "левых" номеров, оформленных на подставных лиц или купленных в теневом сегменте". "Новые нормы делают этот механизм фактически бесполезным: теперь каждая sim-карта юридически будет закреплена за конкретным гражданином или его ближайшими родственниками", - резюмировал депутат.