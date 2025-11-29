В Госдуме рассказали об изменениях в миграционной политике в декабре

В декабре в России вступают в силу новые законы, затрагивающие миграционную политику, медицинское страхование иностранцев и уголовную ответственность за преступления против безопасности государства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

В рамках эксперимента биометрические данные мигрантов начнут собирать во всех технически оснащенных пунктах пропуска. С 28 ноября право на бесплатную медпомощь получат только иностранцы, легально работающие в России не менее пяти лет.

С 17 ноября ужесточается уголовная ответственность за преступления против безопасности государства. «За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а сроки давности по этим преступлениям отменены», — отметил Володин.

Также расширяется господдержка НКО, работающих с ветеранами спецоперации (СВО), и информирование граждан через «Госуслуги» о социальных мерах. С 14 декабря ужесточаются требования к размещению средств госкорпораций, а в закон об атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, пишут "Известия".