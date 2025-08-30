В Госдуме рассказали о вступающих в силу в сентябре законах

56

В России с 1 сентября вступит в силу целый ряд законов, в том числе комплекс мер по борьбе с мошенничеством. Об этом 30 августа рассказал председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин.

«Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Среди них «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции; возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных», — написал он в своем канале в MAX.

Володин добавил, что с сентября будет запрещено навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.

Кроме того, для иностранных граждан увеличатся пошлины, а в Москве и Подмосковье стартует эксперимент с обязательной регистрацией по месту нахождения, дактилоскопией (методом идентификации человека по уникальным рисункам отпечатков пальцев), биометрическим фотографированием и мониторингом геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение. По словам Володина, это позволит повысить прозрачность учета и снизить уровень нелегальной миграции, пишут "Известия".