В Госдуме рассказали, когда заработает Rutube

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что работы по восстановлению Rutube находятся в завершающей стадии и видеохостинг заработает уже 11 мая.

«Rutube вернется в строй уже сегодня: восстановительные работы на завершающей стадии», — отметил он.

По словам Горелкина, к восстановлению работоспособности сайта после хакерской атаки были привлечены специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности.

Он также выразил уверенность в том, что в Rutube сделают выводы из этой истории и пересмотрят подход к защите своей инфраструктуры.

Ранее директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков заявил, что работы по расследованию и реагированию на киберинцидент, связанный с Rutube, может занять от полутора до трех недель.

Rutube перестал отображать контент на сайте утром 9 мая. В тот же день видеоплатформа заявила, что причиной сбоя стала масштабная хакерская атака, пишет Газета.