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В Госдуме раскритиковали идею об обязательной оплате компанией пути до работы

28 марта 2024 13:08
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В Госдуме раскритиковали идею об обязательной оплате компанией пути до работы

Идея обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом является избыточной, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Госдуме предложили внести соответствующую поправку в Трудовой кодекс из-за роста цен на такси. «Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре. Однако законодательно обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода работников», — цитируют документ «Известия».

«Как правило, у нас работодатели, если находятся в труднодоступной местности, предусматривают такие проезды именно за счет своего транспорта или с наймом транспорта сторонних организаций. Это проходит через локальные нормативные акты либо через соглашение и коллективные договоры. Думаю, что дополнительно регулировать этот вопрос на сегодняшний день будет избыточным, потому что отсутствие общественного транспорта еще не значит совсем отсутствие транспорта, и когда мы трудоустраиваемся, мы это предусматриваем», — высказалась депутат.

Если работодатель заинтересован в работниках, он самостоятельно регулирует этот вопрос, считает парламентарий. «Если обязать всех подряд, это может привести к тому, что есть рядом общежитие, а кто-то хочет жить в своем жилье собственном, например, достаточно далеко от этого места, и какой именно норматив выделить на доставку? Кто-то будет из одного конца города в другой ехать, кто-то из центра города, допустим — это будут совершенно разные суммы. Думаю, что все это предстоит очень серьезно обсудить, что и делается при заключении коллективных договоров между работников и работодателем», — подытожила Бессараб.

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