В Госдуме раскритиковали идею об обязательной оплате компанией пути до работы

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Идея обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом является избыточной, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Госдуме предложили внести соответствующую поправку в Трудовой кодекс из-за роста цен на такси. «Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре. Однако законодательно обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода работников», — цитируют документ «Известия».

«Как правило, у нас работодатели, если находятся в труднодоступной местности, предусматривают такие проезды именно за счет своего транспорта или с наймом транспорта сторонних организаций. Это проходит через локальные нормативные акты либо через соглашение и коллективные договоры. Думаю, что дополнительно регулировать этот вопрос на сегодняшний день будет избыточным, потому что отсутствие общественного транспорта еще не значит совсем отсутствие транспорта, и когда мы трудоустраиваемся, мы это предусматриваем», — высказалась депутат.

Если работодатель заинтересован в работниках, он самостоятельно регулирует этот вопрос, считает парламентарий. «Если обязать всех подряд, это может привести к тому, что есть рядом общежитие, а кто-то хочет жить в своем жилье собственном, например, достаточно далеко от этого места, и какой именно норматив выделить на доставку? Кто-то будет из одного конца города в другой ехать, кто-то из центра города, допустим — это будут совершенно разные суммы. Думаю, что все это предстоит очень серьезно обсудить, что и делается при заключении коллективных договоров между работников и работодателем», — подытожила Бессараб.