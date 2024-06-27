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В Госдуме приняли законопроект о разбюрократизации воспитателей детсадов и преподавателей колледжей и вузов

27 июня 2024 17:12
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В Госдуме приняли законопроект о разбюрократизации воспитателей детсадов и преподавателей колледжей и вузов

Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 4" Ирина Oрлова дала комментарий в эфире программы "Сигналы точного времени", пишет Смотрим:

"Каждый работник сферы образования, в том числе дошкольного, отметит актуальность темы снижения документальной нагрузки на педагогов, которая возрастает с каждым годом. Многие воспитатели и специалисты говорят о том, что они перегружены организационно-методической и отчетной документацией, мониторингами, заполнением различного рода иных документов, а очень важно, чтобы педагоги больше времени проводили с детьми".

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