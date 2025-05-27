В Госдуме приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов

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В Госдуме приняли закон, защищающий права граждан, проживающих в многоквартирных домах, отчитался спикер ГД Вячеслав Володин.

Как он написал в своём Telegram-канале, с 2024 года от россиян поступают многочисленные жалобы на работу управляющих компаний и служб ЖКХ.

«Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД», — отметил Володин, добавив, что сведения будут отражаться в ежегодном отчёте.

Как подчеркнул спикер Госдумы, данный закон повысит прозрачность деятельности УК и служб ЖКХ, а также повысит эффективность контроля за их работой, пишет РТ.