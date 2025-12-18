В Госдуме предложили вернуть в детсады и школы медработников

В Государственной Думе предложили вернуть в детские сады и школы медицинских работников, дежуривших на пунктах. Обращение с предложением направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, соответствующий документ находится в распоряжении РИА Новости.

С инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым

"Полагаем необходимым внести в законодательство Российской Федерации соответствующие изменения, предусматривающие обеспечение функционирования медицинских пунктов в каждой образовательной организации вне зависимости от организационно-правовой формы, а также возложение обязанности ежедневной оценки состояния здоровья детей исключительно на медицинских работников", – говорится в документе, который приводит агентство.

Авторы также подчеркивают, что сегодня воспитатель детского сада может не обладать медицинским образованием, из-за чего не всегда способен определить наличия у ребенка того или иного заболевания.

Кроме того, отсутствие медперсонала зачастую приводит к тому, что своевременная первая помощь не оказывается в срок, пишет Смотрим.