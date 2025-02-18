В Госдуме предложили сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным

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В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям и обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной профессии и специальности. Такое заявление 18 февраля сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, отмечена необходимость разработки комплекса мероприятий по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников, а также создание формата начального профессионального образования, который будет обеспечивать подготовку квалифицированных кадров.

Еще предлагается создать благоприятные условия для работы педагогов, в том числе за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки, повысить престиж профессии учителя, рассмотреть решения в области оплаты труда работников в области образования, пишут "Известия".