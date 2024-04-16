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В Госдуме предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации

16 апреля 2024 11:30
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В Госдуме предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова разрабатывает законопроект, который распространяет действие статьи о мародерстве, помимо военного положения, на чрезвычайные ситуации. Об этом говорится в письме Лантратовой в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, оно есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно законопроекту, мародерство будет квалифицироваться как "совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, либо в условиях чрезвычайных ситуаций или чрезвычайного положения и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при мертвых, убитых или раненых, имущества гражданского населения)", - говорится в письме.

Кроме того, документом предлагается увеличить наказание за мародерство с шести до семи лет лишения свободы. По словам Лантратовой, в СМИ были распространены сведения о том, что в результате эвакуации и оставления людьми своих приусадебных участков и домов в Орске после прорыва дамбы "участились случаи мародерства". "При этом разграбление чужого имущества, оставленного в период наводнений или иных чрезвычайных ситуаций, по действующему законодательству квалифицируется как кража", - утверждает депутат.

По словам Лантратовой, статья о краже имеет большое количество степеней тяжести, в соответствии с которыми и определяется мера наказания. "Если акт хищения был совершен без отягчающих обстоятельств, то преступник получит максимальное наказание только в виде лишения свободы на срок до двух лет", - подчеркнула она, попросив Бастрыкина дать правовую оценку разрабатываемому законопроекту.

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