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В Госдуме предложили обязать полицию сообщать об эвакуации авто

11 февраля 2025 13:56
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В Госдуме предложили обязать полицию сообщать об эвакуации авто

В Госдуме предложили обязать сотрудников полиции информировать водителей об эвакуации автомобиля при помощи сообщений на «Госуслугах». Обращения с такой инициативой в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию направит глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает «РИА Новости» 11 февраля.

Такую идею Нилов предложил в связи с появлением на «Госуслугах» новой функции, которая позволяет анонимно уведомить автомобилистов, к примеру, об эвакуации транспорта, ДТП, блокировке проезда, срабатывании сигнализации, включенных фарах, открытом окне или спущенном колесе. Депутат призвал неравнодушных граждан использовать функцию сообщения об эвакуации автомобиля, помогая другим водителям.

Нилов также сообщил, что законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией сейчас находится на заключении в правительстве РФ. Предполагается, что водитель узнает о предстоящей эвакуации, и у него будет 10 минут, чтобы переставить машину, пишут "Известия".

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