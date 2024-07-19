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В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие

19 июля 2024 09:08
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В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов, в отношении депутатов.

"Выступаю за то, чтобы депутатам Государственной Думы дали право на ношение боевого огнестрельного оружия. Это вопрос безопасности. Тем более, что Росгвардия совсем недавно предложила дать право носить оружие руководству Центрального банка. Речь идет о разрешении носить с собой боевое оружие, которое по факту могут иметь лишь сотрудники правоохранительных органов. У депутатов должна быть такая возможность с учетом особого внимания, в том числе врагов России, к депутатам, возможным провокациям", - сказал Хамзаев РИА Новости.

"Также считаю, что депутаты в обязательном порядке должны сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой помощи", - добавил парламентарий.

Ранее Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия. В ЦБ сообщили, что эта инициатива обсуждалась с ведомством в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников в новых регионах страны.

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