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В Госдуме попросят Росреестр рассудить дачников

3 августа 2023 23:17
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В Госдуме попросят Росреестр рассудить дачников


Поправки в Гражданский кодекс, которые вступят в силу с 1 октября и определят правила использования общего имущества садовых товариществ, можно трактовать двояко, сказал «Парламентской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Так, остается неясным, как считать голоса на собраниях, где решают судьбу общего имущества. По мнению депутата, чтобы избежать споров между дачниками, не обойтись без экспертного мнения Росреестра, который отвечает за вопросы недвижимости.


С начала октября начнут действовать принятые в июле поправки в Гражданский кодекс, которые коснутся и дачников. Так, будет запрещено приватизировать общее имущество СНТ. Напомним, что все общее имущество садоводчества принадлежит собственникам участков на праве общей долевой собственности. Сколько приходится на каждого из них, зависит от размера участка — чем больше соток, тем больше доля.

В поправках в Гражданском кодексе уточнили, что количество голосов каждого собственника недвижимости пропорционально размеру принадлежащей ему доли общего имущества. Но, как считать долю, пока непонятно. «Среди садоводов еще не успели утихнуть споры о том, как платить взносы — с человека или сотки, а уже готов следующий вопрос, как считать кворум — от количества членов в СНТ или же от количества и площади участков», — сказал Никита Чаплин. Не учтено, сколько у каждого собственника голосов на собрании. А есть и случаи, когда собственность на общее имущество не оформлена или оформлена на юридическое лицо, добавил парламентарий.

По мнению депутата, вносить в закон дополнительные поправки нет необходимости — со временем все поставит на свои места судебная практика. Кроме того, дачники могут уточнить детали в своем уставе, приняв решение на общем собрании. Но, чтобы избежать лишних споров, лучше выработать единые рекомендации для всех садовых товариществ, считает Никита Чаплин. Для этого, отметил он, нужно, чтобы свое экспертное мнение высказал Росреестр, который отвечает за вопросы недвижимости. В осеннюю сессию депутат планирует обсудить эту тему с представителями ведомства.


Решая дачные вопросы, нужно в первую очередь руководствоваться специальным Законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», пояснила «Парламентской газете» юрист Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. Она отметила, что общее собрание членов товарищества правомочно, если на нем присутствует более пятидесяти процентов членов товарищества или их представителей.

Чтобы принять решение о создании, строительстве, реконструкции или приобретении имущества общего пользования, нужно две трети голосов от общего числа присутствующих. Таким общим имуществом могут быть, например, земельные участки для общего пользования, детские площадки, дороги на территории СНТ. Для решения некоторых других вопросов достаточно большинства голосов.

Все члены товарищества обязаны выполнять решения общего собрания, отметила юрист. Как и собственники участков, которые в товарищество не вступили, когда речь идет о решениях, по которым они имеют право голосовать.  К таким решениям относится то же приобретение общего имущества или определение размера взносов, порядка их уплаты и расходования.

 

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