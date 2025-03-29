В Госдуме покупку и содержание опасных пород собак призвали согласовывать с властями

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести градацию на право владения собакой в черте городов. Согласно инициативе, небольшие породы будут доступны для свободного владения и содержания, а крупные и опасные должны становиться под государственный контроль.

Копия обращения на имя заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константина Савенкова есть в распоряжении RT.

Как отметил Милонов, в последнее время в стране происходит бурное обсуждение решения проблемы беспризорных и бродячих собак, представляющих опасность для населения.

«Проблема бродячих и агрессивных собак остаётся нерешаемой ввиду того, что предлагаемые на сегодня механизмы и способы контроля популяции борются не с причинами их возникновения, а с последствиями», — отметил депутат.

По его словам, собаки оказываются на улице из-за их бывших хозяев, которые не справились с ответственностью по содержанию.