В Госдуме поддержали введение маркировки для вредных продуктов питания

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В Госдуме поддержали инициативу об обязательной маркировке для вредных для здоровья продуктов питания. Зампред комитета ГД по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов рассказал «Известиям» 7 сентября, чем полезно нанесение подобного идентификационного знака.

«Такая маркировка нужна, чтобы человек, который не хочет вникать какие продукты полезны, а какие могут принести вред, при покупке сразу делал выбор. Конечно, это будет очень удобно», — заявил он.

При этом Леонов отметил, что система добровольной маркировки продуктов питания уже существует в России. Она была разработана Роспотребнадзором и носит название «Светофор», напомнил депутат.

«Если стоит зеленый значок, то продукт полезен для здоровья, желтый — относительно, а красный уже опасный и вредный. Однако производители не стали выполнять то, что на уровне рекомендаций», — пояснил Сергей Леонов.

В то же время он подчеркнул, что в России нарастает проблема ожирения, которое ведет к большому количеству заболеваний.

«Это и сахарный диабет, и артериальная гипертензия, и сердечно-сосудистые заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца. Конечно, Минздрав должен на это как-то реагировать: ввести хотя бы маркировку, чтобы люди понимали, что им вредно», — отметил парламентарий.