В Госдуме напомнили россиянам о получении остатка по маткапиталу

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Единовременную выплату из остатков материнского капитала уже можно получить, напомнили в Госдуме. Нижняя палата парламента опубликовала инструкцию, как это можно сделать.

Выплату до 10 тысяч рублей можно получить онлайн, в МФЦ или по почте. Заявление можно подать через личный кабинет на "Госуслугах", в МФЦ или письмом в Социальный фонд.

Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти дней после того, как Социальный фонд примет решение о назначении выплаты.

Накануне министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что деньги уже перечислены почти 14 тыс. российских семей, а всего с понедельника поступило порядка 70 тыс. заявлений.

"Заявления рассматриваются максимально оперативно", – подчеркнул министр.

В июле в ходе общения с президентом финалисты всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложили разрешить родителям получить остаток неиспользованного маткапитала. Владимир Путин согласился с инициативой и уже в начале августа подписал соответствующий закон, пишет Смотрим.