В Госдуме хотят ввести ограничение на наценку в 20% на стоимость такси

Предложение было вызвано очередным повышением цен на поездки из-за снегопада в несколько раз, пишет Смотрим.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире "Сигналов точного времени" заявил, что такси – это коммерческая история, поэтому контролировать ее стоимость – неправильно:

"Такси – это предмет роскоши, а не предмет необходимости. Время, когда мы за 200 рублей могли проехать на машине, да еще и с чашечкой кофе, прошло. Расходы выросли: бензин, запчасти. Нехватка автомобилей. И сейчас снегопад... Может, надо контролировать или запретить снег? Есть общественный транспорт. И он сейчас хорошо развит: автобусы, метро. Со стабильными тарифами".