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В Госдуме хотят разрешить водить авто людям с ампутированными руками

4 июля 2024 09:17
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В Госдуме хотят разрешить водить авто людям с ампутированными руками

Если инвалиды с обеими ампутированными руками, в частности, участники СВО, могут сдать экзамен в автошколе, то им следует выдать водительское удостоверение. Так считает депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева.

«С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе», — заявила Ксения Горячева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, возможность водить машину значительно улучшает качество жизни. Горячева обратилась в Минтруд РФ с вопросом о наличии права у граждан с ампутированными руками получить права после сдачи экзамена в автошколе.

Ранее стало известно о появлении в Москве каршеринга для людей с ампутированными ногами. В них оборудован ручной привод, дублирующий педали, и специальное устройство для посадки водителя. Стоимость аренды таких автомобилей стандартная, но заказывать их нужно минимум за четыре часа до планируемой поездки. Об этом сообщает «Царьград».

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