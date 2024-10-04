В Госдуме хотят ограничить вывоз красной икры с Чукотки и из Хабаровского края

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Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в нижнюю палату парламента законопроект, распространяющий ограничения на вывоз красной икры на территории Чукотского автономного округа и Хабаровского края.

Подобные экспериментальные меры уже действуют на Камчатке. Там с 1 ноября 2022 года пассажиры не могут провозить в багаже или ручной клади больше 10 кг лососевой икры. За время эксперимента выявлено 33 нарушения. Уже проконтролирована перевозка порядка 334 тонн икры непромышленного изготовления, следует из документа, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Авторы инициативы предлагают ввести такие же ограничения на территории Хабаровского края и Чукотки. Местные власти уже выразили готовность присоединиться к эксперименту. Также законопроект предусматривает продление экспериментального режима до 2027 года во всех трех регионах, пишет Смотрим.