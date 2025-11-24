В Госдуме хотят изменить правила сделок для борьбы со «схемой Долиной»

169

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Соответствующее обращение на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе говорится, что к парламентариям обращаются граждане, включая пожилых, которые столкнулись с тем, что после завершения сделки идут в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными, в том числе из-за отсутствия намерения продажи недвижимости при подписании договора.

Суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в возмещении ущерба и в взыскании денег.

Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство, которое касается борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью, отмечает агентство, ссылаясь на обращение.

Среди основных предложений: установить обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, а также обязательное страхование сделок, если данное имущество является для продавца или покупателя единственным.

По мнению авторов инициативы, эти изменения позволят сократить количество мошеннических действий и будут способствовать защите прав и законных интересов граждан, пишет РГ.

Напомним, весной этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной об оспаривании сделки по продаже принадлежащей ей квартиры. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников, и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение.

В итоге суд второй инстанции прекратил право собственности покупательницы на квартиру и отказал ей в требовании выселить певицу.